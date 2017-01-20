Судебные приставы приглашают пензенских журналистов принять участие в конкурсе Общество

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Федеральная служба судебных приставов объявила о старте регионального этапа всероссийского конкурса на лучшее информационное освещение деятельности ведомства в СМИ в 2017 году.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы ждем ярких работ самых творческих, талантливых и неординарных журналистов и уверены, что пензенским «перьям» и «камерам» удастся занять ведущие места во всех номинациях конкурса 2017 года», — прокомментировала ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная.

Она добавила, что к участию в конкурсе приглашаются журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телематериалов, освещающие деятельность ведомства.

«Конкурсная работа должна быть выпущена в период с января по июнь 2017 года. Заявки принимаются по июль. Отобранные материалы будут направлены для участия во втором этапе, который состоится на базе центрального аппарата ФССП России. Как ожидается, награждение победителей приурочат к празднованию Дня судебного пристава, 1 ноября», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, полная информация о конкурсе размещена на сайте регионального ведомства.