Более 20 журналистов из Пензы допущены к участию в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость» Общество

Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. 24 заявки от Пензенской области допущено к участию в III всероссийском конкурсе фонда ОНФ «Правда и справедливость».

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Согласно общему списку конкурсантов, опубликованному в пятницу, 20 января, экспертам предстоит оценить материалы как сотрудников частных СМИ, так и тех, что существуют за государственный счет.

При этом среди участников конкурса не только журналисты. Так, предварительный отбор прошла заявка заместителя главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперта в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергея Олейника, который ведет блог в «Живом Журнале».

Год назад Пензенская область вошла в топ-10 регионов по числу журналистских работ, поданных на конкурс ОНФ. В качестве участников были зарегистрированы 37 человек, которые представили в общей сложности 93 работы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», к участию в III конкурсе фонда ОНФ «Правда и справедливость» допускались региональные журналисты, блогеры и фотокорреспонденты. При этом печатные, видео-, аудио- и фотоматериалы должны были быть опубликованы или выйти в эфир не ранее 1 января 2016 года. От каждого участника принималось не более трех заявок.

По итогам конкурса будет присуждено до 300 премий. Размер каждой из них общественный совет определит в итоговом протоколе.

Оглашение победителей и торжественное вручение премий будет приурочено к дате проведения IV медиафорума ОНФ «Правда и справедливость» в 2017 году.