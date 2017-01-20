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«Светофорное дерево» в Пензе будут включать по вечерам

15:52 | 20.01.2017 | Общество

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Арт-объект «Светофорное дерево», установленный в сквере в центре Пензы шесть лет назад, подключен к источнику электропитания.

«Светофорное дерево» в Пензе будут включать по вечерам

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, работы были проведены по поручению мэра Виктора Кувайцева вечером в минувший четверг, 19 января.

«Теперь арт-объект будет загораться каждый вечер в одно время с наружным освещением», — пояснили в мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Светофорное дерево» появилось в сквере между улицами Октябрьской и Суворова в Пензе в январе 2011 года.

Оно было создано из 36 старых светофоров, ранее работавших на перекрестках города, которые были заменены на новые. Сборка композиции заняла около двух месяцев.

Предполагалось, что арт-объект будет работать во время праздников и по выходным. Однако это так и осталось идеей — многие горожане даже не подозревали о том, что светофоры находятся в исправном состоянии и могут гореть красным, желтым и зеленым светом в темное время суток.
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