В Пензенской области выявлена ВИЧ-инфекция у новорожденного ребенка Общество

Пенза, 21 января 2017. PenzaNews. Диагноз «ВИЧ-инфекция» поставлен новорожденному ребенку в Пензенской области. Об этом сообщил заместитель главврача клинического центра специализированных видов медпомощи, эксперт в сфере борьбы с ВИЧ/СПИДом Сергей Олейник.

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«Вчера на еженедельном селекторном совещании в Минздраве озвучивал данные мониторинга выполнения индикаторов государственной стратегии противодействия ВИЧ-инфекции за истекшую неделю. Один показатель — очень болезненный. Он «цепляет» всех людей (и думающих, и не очень). Был у нас в области выставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» ребенку, рожденному ВИЧ-инфицированной женщиной», — написал он в «Живом Журнале» в субботу, 21 января.

По словам Сергея Олейника, «при современных технологиях профилактики это событие — экстраординарное».

«Если женщина вовремя встает на учет по беременности, и у нее выявляется ВИЧ-инфекция, проблем практически нет. Ей назначают (опять же своевременно) препараты, и ребенок с высочайшей долей вероятности рождается свободным от ВИЧ. Это в идеале. Не знаю почему, но в России такой показатель, как своевременное взятие на учет по беременности, специалистами по ВИЧ-инфекции не оценивается. В Пензенской области этот показатель с 2016 года на контроле в Минздраве, и мы его «мониторим». Так вот, у нас 1% беременных женщин поступают на роды, минуя постановку на учет в женской консультации. В других регионах (по очень отрывочным данным) ситуация и того хуже. Чревато это не только ВИЧ-инфекцией. На прошлой неделе, например, здоровая женщина родила мертворожденного ребенка», — пояснил заместитель главврача пензенского областного клинического центра СВМП.

Он отметил, что вопрос о причинах, по которым женщины не встают на учет по беременности, достоин глубокого изучения.

«[…] Мама, у которой родился ребенок с ВИЧ, в 2016 году была уличена в продаже дорогостоящих препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, которые, кстати, государством предоставляются ВИЧ-инфицированным бесплатно», — уточнил Сергей Олейник.

Согласно сведениям, размещенным на сайте клинического центра СВМП, кумулятивное число ВИЧ-инфицированных лиц, зарегистрированных в Пензенской области с 1988 года, составило 3 тыс. 521 человек. Кроме того, 288 человек зарегистрированы в городе Заречном.

Всего в Пензенской области (без учета Заречного), число живущих с ВИЧ/СПИД на 31 декабря 2016 года составило 2 тыс. 490 человек, пораженность составила 194 на 100 тыс. населения. Годом ранее показатель составлял 159,3 на 100 тыс.

За 2016 год диагноз «ВИЧ-инфекция» был впервые установлен 408 жителям Пензенской области. Заболеваемость составила 31,8 на 100 тыс. населения. Всего на территории региона — с учетом Заречного и учреждений ФСИН — зарегистрировано 509 новых случаев ВИЧ-инфекции, заболеваемость — 37,7 на 100 тыс. населения.

В том числе было выявлено два случая ВИЧ-инфекции у детей в возрасте до 14 лет.