Космонавт Александр Самокутяев избран председателем пензенского землячества
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Пенза, 22 января 2017. PenzaNews. Герой России Александр Самокутяев, совершивший два космических полета в качестве командира кораблей «Союз ТМА-21» и «Союз ТМА-14М», единогласно избран председателем межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество» в ходе конференции, состоявшейся в Москве.
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«Избрав меня, вы оказали мне большое доверие, и я понимаю степень ответственности, которая ложится на меня. Мы все очень занятые люди, но не надо забывать о родной земле. Я не случайно выбрал позывной «Тарханы», — отметил космонавт.
Заместителями председателя землячества были избраны Владимир Рузляев и Рашит Ижбердиев.
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Ревизионную комиссию возглавил депутат Госдумы России Иван Фирюлин, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
Межрегиональная общественная организация «Пензенское землячество» является основанным на членстве добровольным объединением граждан.
Среди основных задач — объединение усилий земляков-пензенцев, проживающих в Москве, Московской области, других регионах России и за рубежом, для содействия в решении проблем социально-экономического и культурного развития области, укрепления ее положительного имиджа.