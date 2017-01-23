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В Пензе создали пособие об эффективном управлении эндаументом НКО

17:56 | 23.01.2017 | Общество

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Пособие «27 подсказок, как эффективно управлять эндаументом некоммерческой организации» подготовлено в Пензе.

В Пензе создали пособие об эффективном управлении эндаументом НКО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Брошюра на 24 страницах, которая опубликована на сайте специализированного фонда «Целевой капитал местного сообщества», будет полезна тем, кто хочет больше узнать о технологиях фандрайзинга.

В ней дается определение понятию «Целевой капитал», под которым подразумевается сформированная за счет пожертвований, внесенных дарителем в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности.

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В пособии содержатся ответы на вопросы о том, кто может сформировать целевой капитал, кто может стать дарителем и разъясняются права донора.

Кроме того, рассматриваются различные модели создания целевого капитала.

Отдельный блок посвящен тому, как использовать средства и доход от целевого капитала, а также как впоследствии отчитываться.

Как отмечается на сайте фонда, выпуск печатной версии брошюры не предусмотрен.
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