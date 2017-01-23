В Пензе создали пособие об эффективном управлении эндаументом НКО

Брошюра на 24 страницах, которая опубликована на сайте специализированного фонда «Целевой капитал местного сообщества», будет полезна тем, кто хочет больше узнать о технологиях фандрайзинга.
В ней дается определение понятию «Целевой капитал», под которым подразумевается сформированная за счет пожертвований, внесенных дарителем в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой организации, переданная в доверительное управление управляющей компании для получения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности.