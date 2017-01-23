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Более половины пензенцев довольны тем, как провели новогодние каникулы — опрос

20:17 | 23.01.2017 | Общество

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Пенза, 23 января 2017. PenzaNews. Более половины жителей Пензенской области в целом довольны тем, как провели новогодние каникулы. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 9 по 22 января 2017 года, в котором приняли участие 242 пользователя, в том числе 208 — из Пензы и области.

Более половины пензенцев довольны тем, как провели новогодние каникулы — опрос

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, ответ «Определенно да» на соответствующий вопрос выбрали 24,79% участников опроса. Вариант «Скорее да» пришелся по душе 25,62% респондентов.

Тех, кому не понравилось то, как они организовали свой досуг в январские праздники, оказалось несколько меньше. «Определенно нет» ответили 22,32% принявших участие в опросе. Вариант «Скорее нет» выбрали 23,14% респондентов.

Чуть более 4% опрошенных затруднились с ответом.

Перед Новым годом ИА «PenzaNews» с помощью аналогичного онлайн-опроса выяснило, где жители Пензенской области намерены провести новогодние каникулы.

Так, более половины респондентов ответили, что в первой декаде января они намерены быть дома с друзьями.

Активный отдых в свободное время выбрали лишь около 17% опрошенных. При этом более 15% респондентов сообщили, что в праздничные дни будут учиться или работать. В общей сложности столько же участников опроса рассказали, что проведут новогодние каникулы в поездках: почти 7% будут путешествовать по России и более 8% — уедут за пределы страны. Оставшиеся 5% респондентов с ответом тогда затруднились.
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