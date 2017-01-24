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В Пензенской области подготовят предложения по ремонту дорог и строительству развязок

12:00 | 24.01.2017 | Общество

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил членам регионального правительства и представителям администрации Пензы подготовить предложения по реконструкции дорог на 2017 год.

В Пензенской области подготовят предложения по ремонту дорог и строительству развязок

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году мы направляем значительную сумму на капитальный ремонт и расширение автомагистралей на территории областного центра. Надо подготовить презентацию с предложениями дорожных развязок, модернизации конкретных объектов транспортной инфраструктуры», — отметил он, давая поручения ответственным лицам.

Иван Белозерцев призвал уделить особое внимание на качество материалов и отдавать преимущество продукции пензенских производителей.

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«Асфальтовое покрытие, бордюрный камень, тротуарная плитка должны быть долговечными», — подчеркнул он.

Также губернатор потребовал осуществлять жесткий контроль за работой подрядных организаций.

«За нарушение сроков дорожного строительства будем налагать крупные штрафы. При проведении конкурсных процедур, заключении соглашений и договоров с исполнителями подрядов надо учитывать возможность возникновения подобных ситуаций», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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