В Пензенской области подготовят предложения по ремонту дорог и строительству развязок Общество Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил членам регионального правительства и представителям администрации Пензы подготовить предложения по реконструкции дорог на 2017 год. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «В этом году мы направляем значительную сумму на капитальный ремонт и расширение автомагистралей на территории областного центра. Надо подготовить презентацию с предложениями дорожных развязок, модернизации конкретных объектов транспортной инфраструктуры», — отметил он, давая поручения ответственным лицам. Иван Белозерцев призвал уделить особое внимание на качество материалов и отдавать преимущество продукции пензенских производителей. Читайте также

Медведев назвал дорожное строительство одним из приоритетов правительства РФ «Асфальтовое покрытие, бордюрный камень, тротуарная плитка должны быть долговечными», — подчеркнул он. Также губернатор потребовал осуществлять жесткий контроль за работой подрядных организаций. «За нарушение сроков дорожного строительства будем налагать крупные штрафы. При проведении конкурсных процедур, заключении соглашений и договоров с исполнителями подрядов надо учитывать возможность возникновения подобных ситуаций», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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