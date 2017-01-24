Жительница Пензенской области отсудила 220 тыс. рублей за смерть сбитого поездом сына Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Мать мужчины, насмерть сбитого поездом в Пензенской области почти два года назад, получит по решению суда компенсацию морального вреда в размере 220 тыс. рублей.

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«30-летний сын истицы был смертельно травмирован поздно вечером 26 мая 2015 года на 630 км Куйбышевской железной дороги при прохождении скорого поезда. Органом следствия было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях машиниста и его помощника», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, случившееся стало следствием того, что мужчина переходил через железнодорожные пути в неустановленном месте.

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«Несмотря на отсутствие вины со стороны ОАО «РЖД», суд пришел к выводу о причинении истице в связи с гибелью близкого родственника нравственных страданий и частично удовлетворил исковые требования, взыскав в ее пользу с «ООО «Страховая компания «Согласие» компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей и еще 120 тыс. рублей — с «Российских железных дорог», — пояснила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что на решение Мокшанского районного суда была подана апелляционная жалоба, которую облсуд оставил без удовлетворения.