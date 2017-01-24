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Пензенский губернатор пристыдил чиновников наличием детей-попрошаек на улицах

17:20 | 24.01.2017 | Общество

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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев указал подчиненным на недостаточную работу в сфере профилактики попрошайничества среди детей.

Пензенский губернатор пристыдил чиновников наличием детей-попрошаек на улицах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дети часто сами себе предоставлены. Родители детьми не занимаются. Службы наши тоже пробуксовывают, мягко говоря», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 24 января.

По словам главы региона, зачастую несовершеннолетние, просящие на хлеб, выдают себя за сирот, однако впоследствии выясняется, что у них есть родители.

«У меня вопрос — почему их не видят министры, не видят замы, главы муниципальных образований? […] Меня возмущает: я вижу, а вы не видите», — отметил Иван Белозерцев.
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