Пензенский губернатор пристыдил чиновников наличием детей-попрошаек на улицах Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев указал подчиненным на недостаточную работу в сфере профилактики попрошайничества среди детей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Дети часто сами себе предоставлены. Родители детьми не занимаются. Службы наши тоже пробуксовывают, мягко говоря», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 24 января.

По словам главы региона, зачастую несовершеннолетние, просящие на хлеб, выдают себя за сирот, однако впоследствии выясняется, что у них есть родители.

«У меня вопрос — почему их не видят министры, не видят замы, главы муниципальных образований? […] Меня возмущает: я вижу, а вы не видите», — отметил Иван Белозерцев.