Пензенский губернатор пристыдил чиновников наличием детей-попрошаек на улицах
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Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев указал подчиненным на недостаточную работу в сфере профилактики попрошайничества среди детей.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
«Дети часто сами себе предоставлены. Родители детьми не занимаются. Службы наши тоже пробуксовывают, мягко говоря», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона во вторник, 24 января.
По словам главы региона, зачастую несовершеннолетние, просящие на хлеб, выдают себя за сирот, однако впоследствии выясняется, что у них есть родители.
«У меня вопрос — почему их не видят министры, не видят замы, главы муниципальных образований? […] Меня возмущает: я вижу, а вы не видите», — отметил Иван Белозерцев.