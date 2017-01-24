В Пензе вступило в силу решение суда по делу о падении витрины на ребенка Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. Решение суда, согласно которому с предпринимателя взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей пользу матери ребенка, придавленного витриной в одном из магазинов на улице Московской в Пензе, вступило в законную силу.

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«12 июля 2013 года женщина вместе с малолетним сыном находилась в отделе косметики одного из торговых центров Пензы и рассматривала образцы продукции. Сын за спиной матери подошел к соседнему тестер-стенду, который через некоторое время упал на мальчика, причинив тяжкий вред здоровью», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в суде было установлено, что витрина не была закреплена должным образом.

«При этом обеспечение безопасной эксплуатации торгового оборудования входило в обязанности индивидуального предпринимателя», — отметила она.

Светлана Артамонова добавила, что ответчик подал апелляционную жалобу, однако она была оставлена без удовлетворения.