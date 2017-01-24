21:08:25 Вторник, 24 января
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензенской области очередь в психоневрологический интернат превышает 90 человек

18:19 | 24.01.2017 | Общество

Печать

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. 92 человека зарегистрированы в очереди в психоневрологический интернат в Пензенской области. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова в ходе оперативного совещания в облправительстве во вторник, 24 января.

Заместитель министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Ольга Майорова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эту проблему планируем решить за счет ремонта спального трехэтажного корпуса на 100 мест в сосновском психоневрологическом интернате. Для этого направлена в Минтруд РФ заявка на ремонт за счет средств бюджета Пенсионного фонда. Общая стоимость ремонта приблизительно составит 66 млн. 721 тыс. рублей, в том числе 8 млн. рублей должно быть софинансирование из регионального бюджета», — пояснила она.

Читайте также

С Александра Тузова в пользу «ВолгаИнтерМедиа» будет взыскано почти 100 тыс. рублей

Ольга Майорова уточнила, что в Пензенской области зарегистрированы 4 тыс. 298 граждан, которые признаны судом недееспособными вследствие психического расстройства.

«Большинство из них — 61% — проживают с опекунами. 1 тыс. 624 недееспособных гражданина по психическому заболеванию проживают в организациях социального обслуживания или здравоохранения», — добавила и.о. главы Минтруда Пензенской области.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте министерства труда, социальной защиты и демографии демографии, подведомственны ему три психоневрологических интерната — мокшанский, грабовский и сосновский.
Актуальное
Читайте также
Сельсоветы Кузнецкого района призвали обнародовать данные о качестве воды Пензенских застройщиков пригласили к участию в программе «Жилье для российской семьи»
Фонд ЖКХ выделит Пензенской области 8 млн. рублей на переселение из аварийного жилья В Пензе возбуждено дело о взятке за передачу сотового телефона в колонию
В Чаадаевке машина улетела в кювет, водителю потребовалась помощь врачей Пензенский министр призвал педагогов не скрывать данные о детях без попечения родителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама