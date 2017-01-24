В Пензенской области очередь в психоневрологический интернат превышает 90 человек Общество

Пенза, 24 января 2017. PenzaNews. 92 человека зарегистрированы в очереди в психоневрологический интернат в Пензенской области. Об этом сообщила исполняющий обязанности министра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова в ходе оперативного совещания в облправительстве во вторник, 24 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Эту проблему планируем решить за счет ремонта спального трехэтажного корпуса на 100 мест в сосновском психоневрологическом интернате. Для этого направлена в Минтруд РФ заявка на ремонт за счет средств бюджета Пенсионного фонда. Общая стоимость ремонта приблизительно составит 66 млн. 721 тыс. рублей, в том числе 8 млн. рублей должно быть софинансирование из регионального бюджета», — пояснила она.

Читайте также

С Александра Тузова в пользу «ВолгаИнтерМедиа» будет взыскано почти 100 тыс. рублей

Ольга Майорова уточнила, что в Пензенской области зарегистрированы 4 тыс. 298 граждан, которые признаны судом недееспособными вследствие психического расстройства.

«Большинство из них — 61% — проживают с опекунами. 1 тыс. 624 недееспособных гражданина по психическому заболеванию проживают в организациях социального обслуживания или здравоохранения», — добавила и.о. главы Минтруда Пензенской области.

Согласно сведениям, размещенным на официальном сайте министерства труда, социальной защиты и демографии демографии, подведомственны ему три психоневрологических интерната — мокшанский, грабовский и сосновский.