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Сотрудница администрации Вадинского района наказана за неполные сведения о доходах

08:59 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Главный специалист по опеке и попечительству администрации Вадинского района Пензенской области привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания за предоставление неполных сведений о доходах за 2015 год.

Сотрудница администрации Вадинского района наказана за неполные сведения о доходах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В справке о доходах этого муниципального служащего не была указана сумма полученного ежемесячного пособия на обеспечение питанием детей в возрасте до трех лет, а также ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Согласно данным, размещенным на сайте администрации Вадинского района, должность главного специалиста по опеке и попечительству занимает Мария Баурина.
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