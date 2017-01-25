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В Пензе губернатор вручил награды талантливым студентам

15:16 | 25.01.2017 | Общество

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Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды молодым людям, добившимся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и реализации социально значимых проектов.

В Пензе губернатор вручил награды талантливым студентам

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось в круглом зале регионального правительства в День российского студенчества, 25 января.

«На пути к победе вам приходится много работать. Я благодарен вам за этот тяжелый труд, выражаю признательность родителям, наставникам и педагогам, которые помогают вам добиваться успеха», — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

Он поручил чиновникам принять меры по выявлению талантливой молодежи и сопровождению студентов в период учебы.

«С нашими одаренными выпускниками надо работать, создавать условия для реализации их способностей. Они смогут стать достойной кадровой сменой, внести свой вклад в социально-экономическое развитие региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.
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