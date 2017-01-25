В Пензе губернатор вручил награды талантливым студентам Общество

Пенза, 25 января 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды молодым людям, добившимся успехов в учебе, спорте, творческой деятельности и реализации социально значимых проектов.

Фото: Pnzreg.ru

Торжественное мероприятие состоялось в круглом зале регионального правительства в День российского студенчества, 25 января.

«На пути к победе вам приходится много работать. Я благодарен вам за этот тяжелый труд, выражаю признательность родителям, наставникам и педагогам, которые помогают вам добиваться успеха», — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

Он поручил чиновникам принять меры по выявлению талантливой молодежи и сопровождению студентов в период учебы.

«С нашими одаренными выпускниками надо работать, создавать условия для реализации их способностей. Они смогут стать достойной кадровой сменой, внести свой вклад в социально-экономическое развитие региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.