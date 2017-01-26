В Пензенской области 27 января будут ловить пешеходов-нарушителей Общество Пенза, 26 января 2017. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие «Пешеход» на территории Пензенской области в предстоящую пятницу, 27 января. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Главная задача — повышение культуры пользования пешеходным переходом. Переходя проезжую часть в неустановленном месте, человек серьезно рискует своей жизнью», — напомнили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по Пензенской области. В ведомстве отметили также, что с 1 июля 2015 года при переходе дороги и движении по обочинам и краю проезжей части в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами, а вне населенных пунктов их наличие является обязательным. «За нарушение ПДД пешеходами предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — добавили в Госавтоинспекции. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

Выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость