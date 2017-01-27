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В Пензе горячая линия МЧС будет работать до полного восстановления теплоснабжения

16:02 | 27.01.2017 | Общество

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Горячая линия, организованная главным управлением МЧС России по Пензенской области сразу после происшествия на ТЭЦ-1 и массового отключения теплоснабжения в региональном центре, будет работать до полной ликвидации последствий аварии. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

В Пензе горячая линия МЧС будет работать до полного восстановления теплоснабжения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Телефон продолжает работать и будет работать до того, пока в каждую квартиру не поступит тепло», — подчеркнул он в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в пятницу, 27 января.

Дмитрий Козлов уточнил, что к настоящему времени на телефон горячей линии поступило свыше 200 звонков: всем гражданам разъясняют причины отсутствия тепла в домах и рассказывают о развернутых пунктах временного пребывания.

Горячая линия МЧС работает по номеру: +7 (8412) 68-11-12.
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