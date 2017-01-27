В Пензе горячая линия МЧС будет работать до полного восстановления теплоснабжения Общество

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Горячая линия, организованная главным управлением МЧС России по Пензенской области сразу после происшествия на ТЭЦ-1 и массового отключения теплоснабжения в региональном центре, будет работать до полной ликвидации последствий аварии. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по региону полковник внутренней службы Дмитрий Козлов.

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«Телефон продолжает работать и будет работать до того, пока в каждую квартиру не поступит тепло», — подчеркнул он в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в пятницу, 27 января.

Дмитрий Козлов уточнил, что к настоящему времени на телефон горячей линии поступило свыше 200 звонков: всем гражданам разъясняют причины отсутствия тепла в домах и рассказывают о развернутых пунктах временного пребывания.

Горячая линия МЧС работает по номеру: +7 (8412) 68-11-12.