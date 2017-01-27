В Пензе 44 пункта временного размещения готовы принять около 34 тыс. жителей Общество

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 44 пункта временного размещения общей вместимость 33 тыс. 800 человек готовы принять жителей Пензы в связи с массовым отключением отопления после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей накануне. Об этом говорится в пресс-релизе главного управления МЧС России по Пензенской области.

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«Всего в проведении работ задействованы 485 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 106 человек и три единицы техники. Сил и средств достаточно, работа осуществляется в плановом режиме. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения — 15.00 27 января 2017 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что, по последним данным, без тепла остаются 225 жилых домов.

«В главном управлении МЧС России по Пензенской области продолжает работу телефон горячей линии: +7 (8412) 68-11-12. На него поступило 228 обращений от населения», — говорится в тексте.