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В Пензе 44 пункта временного размещения готовы принять около 34 тыс. жителей

13:08 | 27.01.2017 | Общество

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. 44 пункта временного размещения общей вместимость 33 тыс. 800 человек готовы принять жителей Пензы в связи с массовым отключением отопления после аварии на ТЭЦ-1, произошедшей накануне. Об этом говорится в пресс-релизе главного управления МЧС России по Пензенской области.

В Пензе 44 пункта временного размещения готовы принять около 34 тыс. жителей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Всего в проведении работ задействованы 485 человек, 23 единицы техники, в том числе от МЧС — 106 человек и три единицы техники. Сил и средств достаточно, работа осуществляется в плановом режиме. Ориентировочное время восстановления теплоснабжения — 15.00 27 января 2017 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что, по последним данным, без тепла остаются 225 жилых домов.

«В главном управлении МЧС России по Пензенской области продолжает работу телефон горячей линии: +7 (8412) 68-11-12. На него поступило 228 обращений от населения», — говорится в тексте.
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