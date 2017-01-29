На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов

Кроме того, здесь собраны информационные сообщения о проведенных мероприятиях.
Помимо этого, на сайте размещены контактные сведения.
Городской совет отцов — постоянно действующий совещательно-консультативный орган. Создан с целью объединения родителей для обмена идеями, реализации социальных проектов, продвижения семейных ценностей и статуса отца в обществе.
Состав совета утверждается постановлением администрации Пензы.
Председателем совета отцов города Пензы является Михаил Шахов.
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