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На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов

14:26 | 29.01.2017 | Общество

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Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Отдельный раздел, посвященный деятельности городского совета отцов, создан на сайте управления образования Пензы.

На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем представлена информация о межрегиональной общественной организации «Совет отцов» и ее основных задачах.

Также в разделе опубликовано постановление администрации Пензы от 8 сентября 2016 года «О создании городского совета отцов».

Кроме того, здесь собраны информационные сообщения о проведенных мероприятиях.

Помимо этого, на сайте размещены контактные сведения.

Городской совет отцов — постоянно действующий совещательно-консультативный орган. Создан с целью объединения родителей для обмена идеями, реализации социальных проектов, продвижения семейных ценностей и статуса отца в обществе.

Состав совета утверждается постановлением администрации Пензы.

Председателем совета отцов города Пензы является Михаил Шахов.
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