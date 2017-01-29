На сайте управления образования Пензы создан раздел о городском совете отцов Общество Пенза, 29 января 2017. PenzaNews. Отдельный раздел, посвященный деятельности городского совета отцов, создан на сайте управления образования Пензы. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В нем представлена информация о межрегиональной общественной организации «Совет отцов» и ее основных задачах. Также в разделе опубликовано постановление администрации Пензы от 8 сентября 2016 года «О создании городского совета отцов». Кроме того, здесь собраны информационные сообщения о проведенных мероприятиях. Помимо этого, на сайте размещены контактные сведения. Городской совет отцов — постоянно действующий совещательно-консультативный орган. Создан с целью объединения родителей для обмена идеями, реализации социальных проектов, продвижения семейных ценностей и статуса отца в обществе. Состав совета утверждается постановлением администрации Пензы. Председателем совета отцов города Пензы является Михаил Шахов. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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