03:13:30 Пятница, 3 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Офис банка «Легион» на улице Московской в Пензе приостановил свою работу

15:24 | 02.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Операционный офис банка «Легион», расположенный по адресу: Пенза, улица Московская, 32, где накануне произошла коммунальная авария, временно приостановил свою работу.

Офис банка «Легион» на улице Московской в Пензе приостановил свою работу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Клиентов об этом информирует объявление на входной двери.

Людям предлагается обращаться в другие операционные офисы кредитно-финансового учреждения — «Пензенский» на улице Пушкина и «Арбековский» на улице Бородина.

При этом отмечается, что обслуживание клиентов на улице Московской не осуществляется «по техническим причинам».

На сайте банка «Легион» поясняется, что в минувшую среду, 1 февраля, произошла авария в отопительной системе, в результате которой офис оказался затоплен. При этом указан прогнозируемый срок ремонтных работ — до двух недель.

ИА «PenzaNews» пока не располагает комментариями представителей банка «Легион» относительно того, как приостановление работы операционного офиса на улице Московской сказалось на обслуживание клиентов и загруженности персонала в других пензенских отделениях учреждения.
Актуальное
Читайте также
Из пензенского кафе изъята водка «Родник Сибири» с признаками фальсификата На пензенском «Вираже» пройдут соревнования по трековым автогонкам
Пензенский студент завоевал «серебро» Всемирной зимней универсиады Под Пензой осужден мужчина, совершивший три кражи и пять угонов
В Пензе пенсионерка перевела мошеннику 135 евро при попытке устроиться сиделкой Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали «золото» Кубка России по прыжкам в воду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама