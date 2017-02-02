Офис банка «Легион» на улице Московской в Пензе приостановил свою работу Общество

Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Операционный офис банка «Легион», расположенный по адресу: Пенза, улица Московская, 32, где накануне произошла коммунальная авария, временно приостановил свою работу.

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Клиентов об этом информирует объявление на входной двери.

Людям предлагается обращаться в другие операционные офисы кредитно-финансового учреждения — «Пензенский» на улице Пушкина и «Арбековский» на улице Бородина.

При этом отмечается, что обслуживание клиентов на улице Московской не осуществляется «по техническим причинам».

На сайте банка «Легион» поясняется, что в минувшую среду, 1 февраля, произошла авария в отопительной системе, в результате которой офис оказался затоплен. При этом указан прогнозируемый срок ремонтных работ — до двух недель.

ИА «PenzaNews» пока не располагает комментариями представителей банка «Легион» относительно того, как приостановление работы операционного офиса на улице Московской сказалось на обслуживание клиентов и загруженности персонала в других пензенских отделениях учреждения.