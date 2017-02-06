Гражданин Украины оштрафован за фиктивную регистрацию мигрантов под Кузнецком Общество

Кузнецк, 6 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено гражданину Украины, который признан судом виновным в фиктивной регистрации иностранцев в селе Анненково Кузнецкого района Пензенской области.

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«По делу установлено, что мужчина, являясь собственником жилья в Анненково, в апреле и июле 2016 года оформил в отделе УФМС России по Пензенской области в Кузнецке регистрацию в своем доме по месту жительства в РФ троих граждан Узбекистана, Армении и Украины», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что после этого мигранты в указанном доме не проживали.

По словам Светланы Артамоновой, после приговора они были сняты с регистрации в этом доме в добровольном порядке.

«Приговор суда в законную силу не вступил», — отметила собеседница агентства.