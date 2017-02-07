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Губернатор и вице-президент «Транснефти» условились найти решение кузнецкого вопроса

13:36 | 07.02.2017 | Общество

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Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Проблема с наличием жилых домов в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба» на территории города Кузнецка стала одной из главных тем встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и вице-президента ПАО «Транснефть» Михаила Маргелова, состоявшейся во вторник, 7 февраля.

Губернатор и вице-президент «Транснефти» условились найти решение кузнецкого вопроса

Фото: Pnzreg.ru

Переговоры, в ходе которых была выработана совместная позиция по выходу из сложившейся ситуации, прошли за закрытыми дверями в пензенском губернаторском доме.

«Мы нашли полное взаимопонимание с руководством области. Надеюсь, найдем понимание с руководством города и жителями Кузнецка», — отметил Михаил Маргелов, комментируя итоги встречи.

Он добавил, что «Транснефть» нацелена на конструктивное взаимодействие.

«Намерены найти спокойное, прагматичное, практическое решение этой проблемы», — сказал вице-президент ПАО «Транснефть».

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В свою очередь Иван Белозерцев сообщил, что в ходе встречи от представителей компании поступили конкретные предложения, которые будут рассмотрены.

«Безопасное проживание жителей Кузнецка вблизи нефтепровода может быть обеспечено не путем переселения, а посредством технического решения вопроса. [...] Я уверен, что мы найдем взаимоприемлемый вариант, который устроит и компанию в части соблюдения всех необходимых норм и требований, и меня как губернатора в смысле обеспечения безопасности наших граждан – жителей города Кузнецка», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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