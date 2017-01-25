Люди до конца не осознают, насколько опасно жить вблизи нефтепровода — Анатолий Коромыслов Общество

Кузнецк, 25 января 2017. PenzaNews. Собственники жилых домов, расположенных в зоне 200-метрового минимально допустимого расстояния от оси нефтепровода «Дружба», до конца не осознают потенциальную опасность подобного соседства, которое может привести к трагическим последствиям. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал житель Кузнецка Пензенской области Анатолий Коромыслов, который с 1994 по 2001 годы возглавлял центральную аварийную ремонтную службу (ЦАРС) «Кузнецк» Куйбышевского предприятия нефтепроводов «Дружба».

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По его словам, на протяжении 7 лет он лично и неоднократно направлял различные письма во всевозможные инстанции с просьбой обратить внимание на застройку на юго-востоке Кузнецка, которая постепенно приближалась к стратегически важному инженерно-техническому объекту – магистральному нефтепроводу.

«К началу 1990-х годов путем самозахвата земель эти расстояния здесь сократились до 50–70 метров, поэтому мы и били тревогу. [...] Ко мне неоднократно обращались граждане с этих районов, с юго-восточной окраины города Кузнецка, с просьбой дать разрешения. Я, естественно, зная всю ответственность, никому не давал. […] Граждане не понимают, какой опасности они подвергают свои жизни и свои строения, поскольку аварии не исключены с выходом продукта и, возможно, с возгоранием его», — пояснил Анатолий Коромыслов.

При этом он предположил, что в то время жители могли получать некие документы, которые считали своеобразной «охранной грамотой», в том числе на строительство домов, от администрации продуктопровода, пролегающего в одном створе с нефтепроводом, поскольку по СНиПу минимально допустимое расстояние от зданий до такого объекта, имеющего меньший диаметр трубы, всего 100 метров.

Отвечая на вопрос о том, были ли случаи сноса незаконных строений в 1990-е годы в Кузнецке, Анатолий Коромыслов сообщил, что подобные ситуации, по рассказам очевидцев, возникали при его предшественнике.

«Я знаю, что до меня работал начальник ЦАРС [«Кузнецк» Николай] Казаков — он, к сожалению, умер в 1994 году. Мне ребята рассказывали, что были такие работы, если их можно так назвать: приезжал бульдозер и сносил какие-то постройки для того, чтобы люди поняли, что тут серьезное отношение. Но результат вы видите. Строительство продолжалось все плотнее и плотнее», — сказал собеседник агентства.

Говоря о том, почему на обращения и письма не было должной реакции со стороны местных властей, а также контролирующих и надзорных органов, он высказал мысль, что в то время подобная проблема, возможно, им не казалась столь острой, как сейчас.

«Такая социальная напряженность была — пенсии не выплачивали, зарплат не было, заводы разрушались. И еще социальную напряженность такую повесить в городе Кузнецке, ломая дома и строения... Я думаю, они просто не решились. Это мое мнение», — сказал Анатолий Коромыслов.

Он также предметно ответил на вопрос ИА «PenzaNews» о том, в чем именно, на его взгляд, заключается опасность при нахождении жилых домов вблизи нефтепровода.

«Все технические сооружения, все механизмы имеют определенную вероятность отказа. Что тут причиной может быть? Это движение грунта, брак в строительно-монтажных работах, который не сразу проявляется: неправильно сваренные стыки, неправильно подобранные материалы и так далее. Может быть нарушение [со стороны] диспетчерской службы — неправильное переключение, задержка подключения. Может быть повреждение просто-напросто. Люди, не зная о том, что здесь проходят нефтепроводы, начинают земляные работы. С 1990-х годов участились случаи по самовольным — несанкционированным — врезкам в трубопровод с целью своровать нефть. Качество этих работ, естественно, не выдерживает никакой критики. Возможен порыв, отрыв приварных элементов и выход нефти. Нефте- и продуктопровод находятся под высоким давлением. В каждой точке, согласно гидравлическому уклону и количеству работающих агрегатов, может быть до 50 кг. Представляете такое огромное давление, если выход нефти? А если с воспламенением, то это очень и очень опасно», — сказал Анатолий Коромыслов, добавив, в этом случае речь может идти не только о разрушенных домах, а о вполне реальных человеческих жертвах.

Рассуждая о возможности выноса нефтепровода за пределы городской черты, бывший начальник ЦАРС «Кузнецк» отметил, что технологически это возможно. Однако он задался вопросами о том, в какую сумму выльется этот проект и кто за него будет платить, дав понять, что «Транснефть» является государственной компанией и умеет считать свои деньги.

«Конечно, это очень затратно, но сносить десятки домов, в которые люди вложили, возможно, свои последние средства, чтобы жить... Их можно понять. То, что они нарушили закон, требования, тоже их не оправдывает, естественно. [...] C другой стороны — требования безопасности. И если вдруг, не дай бог, что-то случится, они будут обвинять «Транснефть» в том, что она создала такую опасность. […] Ситуация действительно очень непростая», — сказал он.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, возводилась в 1960-е годы для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Восточной Европы.

Строительство трубопровода было начато 10 декабря 1960 года. Официальная церемония ввода в строй магистрали «Дружба-1» состоялась 15 октября 1964 года.

В дальнейшем в связи с ростом экономик стран Совета экономической взаимопомощи возникла необходимость в увеличении поставок нефти. По тем же трассам было решено проложить трубопроводную систему «Дружба-2». Строительство нефтепровода, начатое весной 1969 года, завершилось в 1974 году. Оно позволило увеличить экспорт нефти из СССР более чем в два раза.

Нефтепроводная магистраль «Дружба» проходит через Россию, Украину, Беларусь, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву. На своем пути трубопровод пересекает Волгу, Оку, Днепр, Днестр, Вислу, Дунай, сотни малых рек, тысячи автомобильных и железных дорог, пролегает через болота Полесья и Карпатские горы.

Российский отрезок трубопровода эксплуатируется компанией «Транснефть».

В 2016 году были завершены интеграционные мероприятия, проводимые с целью оптимизации производственной деятельности организаций ПАО «Транснефть» и формирования единой системы транспортировки нефти и продуктов ее переработки.

В состав АО «Транснефть – Дружба» [дочернее предприятие ПАО «Транснефть»] вошли объекты системы магистральных нефтепродуктопроводов, которые соединяют крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Самарской области с районами потребления горючего.