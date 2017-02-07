Более 1,5 тонн санкционных фруктов уничтожено в Пензенской области в 2016 году Общество

Пенза, 7 февраля 2017. PenzaNews. Фрукты из Польши общей массой 1 тыс. 604 кг, реализация которых незаконно осуществлялась в Пензенской области, уничтожены в 2016 году.

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«Выявлены и уничтожены две партии груш — 562 кг, три партии яблок — 634 кг, две партии мандаринов — 400 кг и одна партия нектаринов — 8 кг», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что также из оборота было изъято 203 партии плодоовощной продукции объемом более 7,4 тонн в связи с несоответствием требованиям, истекшим сроком годности и отсутствием полной достоверной информации о реализуемом товаре.

«В ходе контрольно-надзорной деятельности и в рамках производственного контроля за 2016 год исследовано 4 тыс. 823 проб плодоовощной продукции по различным показателям, характеризующим ее качество и безопасность. 5% исследованной продукции являлось импортируемой», — отметили в управлении.

В пресс-службе подчеркнули, что во всех образцах плодов, ягод и бахчевых культур не были обнаружены токсичные элементы, нитраты, пестициды, микотоксины, генномодифицированные организмы (ГМО) и радионуклиды.

«По итогам надзорных мероприятий составлено 686 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 686 постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 4 млн. 395,4 тыс. рублей», — резюмировали в управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.