В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах» Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Прием работ на фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах» стартует в Пензенской области в предстоящую пятницу, 10 февраля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы, а также фотохудожники.

На снимке должен быть изображен участник конкурса на фоне узнаваемых мест государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» — парка, экспозиции или архитектурных сооружений.

Каждый автор может прислать не более трех фотографий формата А4. К ней необходимо придумать название, а также описание, в котором указать время поездки и описать свои впечатления.

Итоги будут подводиться в трех возрастных группах — 10–14, 14–18 и старше 18 лет.

Заявки будут приниматься до 20 мая, а подведение итогов состоится 31 мая.

Работы необходимо отправлять только наземной почтой на адрес музея, указанный на сайте «Тархан» с пометкой: «Фотоконкурс. Счастливое время в «Тарханах».