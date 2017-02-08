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В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах»

14:36 | 08.02.2017 | Общество

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Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Прием работ на фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах» стартует в Пензенской области в предстоящую пятницу, 10 февраля.

В Пензенской области пройдет фотоконкурс «Счастливое время в Тарханах»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем могут принять участие профессиональные и непрофессиональные фотографы, а также фотохудожники.

На снимке должен быть изображен участник конкурса на фоне узнаваемых мест государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» — парка, экспозиции или архитектурных сооружений.

Каждый автор может прислать не более трех фотографий формата А4. К ней необходимо придумать название, а также описание, в котором указать время поездки и описать свои впечатления.

Итоги будут подводиться в трех возрастных группах — 10–14, 14–18 и старше 18 лет.

Заявки будут приниматься до 20 мая, а подведение итогов состоится 31 мая.

Работы необходимо отправлять только наземной почтой на адрес музея, указанный на сайте «Тархан» с пометкой: «Фотоконкурс. Счастливое время в «Тарханах».
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