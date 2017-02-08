Воздушный шар с Конюховым и Меняйло может приземлиться в Пензенской области

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло, которые пытаются установить новый рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 10 тыс. кубометров, предположительно, могут приземлиться в Пензенской области или на территории Мордовии.
Как ожидается, завершится полет около 12.00 четверга, 9 февраля.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2016 года Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 3 тыс. 950 кубометров, который составил 32 часа 20 минут.