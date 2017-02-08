Воздушный шар с Конюховым и Меняйло может приземлиться в Пензенской области Общество

Пенза, 8 февраля 2017. PenzaNews. Российский путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло, которые пытаются установить новый рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 10 тыс. кубометров, предположительно, могут приземлиться в Пензенской области или на территории Мордовии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на официальном сайте Федора Конюхова, старт теплового аэростата состоялся с аэродрома «Южный» в Ярославской области в 9.03 в минувший понедельник, 7 февраля.

К настоящему моменту аэростат находится в воздухе уже более 30 часов. За это время он преодолел расстояние почти в 600 км. Сейчас он пролетает над территорией Мордовии.

Для достижения абсолютного мирового рекорда Федору Конюхову и Ивану Меняйло необходимо продержаться в воздухе более 50 часов.

Следить за полетом может каждый желающий.

Как ожидается, завершится полет около 12.00 четверга, 9 февраля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в январе 2016 года Федор Конюхов и Иван Меняйло установили мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате объемом 3 тыс. 950 кубометров, который составил 32 часа 20 минут.

Сообщалось, что финиш полета на воздушном шаре Федора Конюхова и Ивана Меняйло мог состояться в Мордовии или в Пензенской области, однако в итоге аэростат приземлился в Ивановской области.