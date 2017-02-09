﻿ООО «Агроторг» оштрафовано за разгрузку товара под окнами жилого дома в Пензе Общество

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено ООО «Агроторг» (магазин «Пятерочка») за размещение загрузочной зоны под окнами жилого дома.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области, ООО «Агроторг» зарегистрировано по адресу: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 90/92.

«По месту фактического осуществления деятельности — в Пензе на проспекте Победы, 2, — установлено, что для продажи продовольственных и непродовольственных товаров в магазине «Пятерочка» юридическим лицом используется встроено-пристроенное помещение, расположенное на первом этаже многоквартирного 9-этажного жилого дома. Загрузочная зона расположена в пристроенной части здания под окнами жилого дома, что является нарушением СанПиН», — пояснили в ведомстве.

В управлении уточнили, что поставка продовольственных товаров в «Пятерочку» производилась несколькими видами спецавтомобилей фирм-поставщиков.

«Постановлениями судьи Первомайского районного суда Пензы ООО «Агроторг» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта», — добавили в Роспотребнадзоре.