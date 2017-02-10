В Шемышейке мужчина взыскал причиненный в ДТП ущерб через суд Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина через суд взыскал ущерб, причиненный в результате ДТП на улице Терновского в Пензе.

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«В сентябре 2016 года произошло ДТП с участием его автомобиля «Toyota Land Cruiser 150 Prado» и машины ответчика — «ВАЗ-2115». Виновным в случившемся был признан водитель «ВАЗа». Размер затрат на проведение восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом износа установлен в размере 512 тыс. рублей, утрата товарной стоимости — 57 тыс. 400 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Он уточнил, что затраты на проведение восстановительного ремонта в 400 тыс. рублей ему оплатила страховая компания ПАО «Росгосстрах».

По словам представителя суда, в связи с этим мужчина решил взыскать непогашенную стоимость восстановительного ремонта в размере 112 тыс. рублей, утрату товарной цены, государственную пошлину — 4 тыс. 588 рублей, представительские расходы — 10 тыс. рублей и проведение экспертизы — 9 тыс. рублей.

«Ответчик признал иск в полном объеме, пояснив, что готов возместить истцу ущерб, но с рассрочкой», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что требования истца были удовлетворены в полном объеме.