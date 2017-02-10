13:41:51 Пятница, 10 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

В Шемышейке мужчина взыскал причиненный в ДТП ущерб через суд

11:19 | 10.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Мужчина через суд взыскал ущерб, причиненный в результате ДТП на улице Терновского в Пензе.

В Шемышейке мужчина взыскал причиненный в ДТП ущерб через суд

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В сентябре 2016 года произошло ДТП с участием его автомобиля «Toyota Land Cruiser 150 Prado» и машины ответчика — «ВАЗ-2115». Виновным в случившемся был признан водитель «ВАЗа». Размер затрат на проведение восстановительного ремонта автомобиля истца с учетом износа установлен в размере 512 тыс. рублей, утрата товарной стоимости — 57 тыс. 400 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Шемышейского районного суда.

Он уточнил, что затраты на проведение восстановительного ремонта в 400 тыс. рублей ему оплатила страховая компания ПАО «Росгосстрах».

По словам представителя суда, в связи с этим мужчина решил взыскать непогашенную стоимость восстановительного ремонта в размере 112 тыс. рублей, утрату товарной цены, государственную пошлину — 4 тыс. 588 рублей, представительские расходы — 10 тыс. рублей и проведение экспертизы — 9 тыс. рублей.

«Ответчик признал иск в полном объеме, пояснив, что готов возместить истцу ущерб, но с рассрочкой», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что требования истца были удовлетворены в полном объеме.
Актуальное
Читайте также
Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России Перевозчик заплатит 50 тыс. рублей за перегруженную маршрутку №29
Пензенские легкоатлеты поборются за награды первенства России Двое жителей Спасского района обвиняются в краже гусей, которых они обменяли на спиртное
Житель Пензы перечислил мошеннику 70 тыс. рублей за несуществующий магнитофон Число заявлений граждан в пензенскую полицию за 2016 год выросло на четверть
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама