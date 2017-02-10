В Пензе школьников познакомили с работой регионального управления МЧС Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. День открытых дверей для учащихся школы №19 прошел в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Восьмиклассники посетили дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Экскурсию для них провел заместитель начальника ЦУКС Сергей Бычков.

Школьники ознакомились со стендом руководящего состава МЧС России и регионального управления ведомства.

После этого кадеты посетили ситуационный зал ЦУКС, где им показали, как проводятся селекторные совещания в режиме видеоконференцсвязи. Дети с интересом рассматривали экраны телевизоров.

Затем школьникам рассказали об основной работе смены ЦУКС, показали зал оперативно-дежурной смены, которая состоит из 12 человек. Сотрудники ЦУКС работают не только по факту происшествий, но и рассматривает возможные риски.

Также школьники узнали, что такое гражданская оборона, когда она была создана, и познакомились с предупреждающими сигналами.

После этого детям показали работу зала дежурно-диспетчерской службы «01», где принимаются звонки от населения.

Учащимся также рассказали о пожарных частях, о действиях при обнаружении пожара и в случае различных ЧС, об ответственности за ложные вызовы и об основных правилах противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.