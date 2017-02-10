13:41:49 Пятница, 10 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
НОВЫЕ РЕЙТИНГИ ИА «PenzaNews» — лидер по цитируемости среди СМИ Пензы по версии «Яндекса»

В Пензе школьников познакомили с работой регионального управления МЧС

11:14 | 10.02.2017 | Общество

Печать

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. День открытых дверей для учащихся школы №19 прошел в главном управлении МЧС России по Пензенской области.

В Пензе школьников познакомили с работой регионального управления МЧС

Фото: 58.mchs.gov.ru

Восьмиклассники посетили дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС). Экскурсию для них провел заместитель начальника ЦУКС Сергей Бычков.

Школьники ознакомились со стендом руководящего состава МЧС России и регионального управления ведомства.

После этого кадеты посетили ситуационный зал ЦУКС, где им показали, как проводятся селекторные совещания в режиме видеоконференцсвязи. Дети с интересом рассматривали экраны телевизоров.

Затем школьникам рассказали об основной работе смены ЦУКС, показали зал оперативно-дежурной смены, которая состоит из 12 человек. Сотрудники ЦУКС работают не только по факту происшествий, но и рассматривает возможные риски.

Также школьники узнали, что такое гражданская оборона, когда она была создана, и познакомились с предупреждающими сигналами.

После этого детям показали работу зала дежурно-диспетчерской службы «01», где принимаются звонки от населения.

Учащимся также рассказали о пожарных частях, о действиях при обнаружении пожара и в случае различных ЧС, об ответственности за ложные вызовы и об основных правилах противопожарной безопасности, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
Сбербанк выдал первые кредиты по новой программе Минсельхоза России Перевозчик заплатит 50 тыс. рублей за перегруженную маршрутку №29
Пензенские легкоатлеты поборются за награды первенства России Двое жителей Спасского района обвиняются в краже гусей, которых они обменяли на спиртное
Житель Пензы перечислил мошеннику 70 тыс. рублей за несуществующий магнитофон Число заявлений граждан в пензенскую полицию за 2016 год выросло на четверть
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама