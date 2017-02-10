Глава пензенского УМВД сожалеет о ликвидации вытрезвителей Общество

Пенза, 10 февраля 2017. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев в очередной раз выразил сожаление по поводу ликвидации вытрезвителей, ранее входивших в систему органов внутренних дел.

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«На практике проблема содержания лиц, находящихся в алкогольном опьянении и утративших способность самостоятельно передвигаться, по-прежнему решается путем доставления их в дежурную часть органов внутренних дел при отсутствии условий их содержания», — отметил он в ходе 41-й сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в пятницу, 10 февраля.

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Юрий Рузляев сообщил, что в 2016 года двое нетрезвых граждан, доставленных в дежурную часть, скончались из-за несвоевременного оказания им профессиональной медицинской помощи.

«В настоящее время в правительстве Пензенской области обсуждается проект создания отделения с круглосуточным режимом работы на 15 мест для указанных категорий граждан на базе муниципального учреждения социального обслуживания населения города Пензы», — проинформировал он депутатов регионального парламента.