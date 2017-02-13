В Кузнецке стартовал прием работ на конкурс видеороликов «Все начинается с семьи» Общество

Кузнецк, 13 февраля 2017. PenzaNews. Прием видеороликов на конкурс «Все начинается с семьи» стартовал в Кузнецке Пензенской области.

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Он проводится по двум номинациям — «Многодетная семья», воспитывающая более 5 детей, «Молодая семья» — возраст супругов до 35 лет, имеющие одного и более детей, «Золотая семья Сурского края», прожившая в зарегистрированном браке не менее 50 лет, а также «Семья — хранитель традиций», в которой принимают участие пары, сохраняющие традиции национальной культуры и обычаи семьи.

В ролике, продолжительностью не более 2-х минут, должны освещаться различные аспекты жизни семьи и их позитивная реализация. Они могут быть представлены как в формате домашнего видео, так и в формате постановочных съемок. Приветствуются работы, созданные с использованием творческих средств в музыкальной, поэтической и других формах.