В Пензе восстановили сломанное ограждение на несанкционированной ледовой переправе Общество

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Снежные завалы сооружены на несанкционированной ледовой переправе, выявленной сотрудниками управления по делам ГО и ЧС города Пензы во время рейда в понедельник, 13 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

«В ходе инспекции было обнаружено, что по закрытой ранее незаконной ледовой переправе в районе ГПЗ-24 продолжилось движение автотранспорта. Препятствия были разрушены, запрещающие знаки уничтожены неизвестными лицами», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии Пензы.

В администрации города отметили, что для сооружения снежных завалов была привлечена техника МУП «Пензадормост».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», несанкционированная ледовая переправа от пляжа «Ангарка» на 2-ю улицу Кошевого была выявлена 9 февраля. На месте были установлены дополнительные запрещающие знаки и заградительные элементы, а с жителями домов частного сектора проведена профилактическая беседа.