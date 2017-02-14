В Пензе определены победители смотра строя и песни среди подшефных школ УФСБ Общество

Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Победители и призеры смотра строя и песни «Наследники России» среди учащихся подшефных учебных заведений управления ФСБ РФ по Пензенской области определены в минувший понедельник, 13 февраля.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, ученики школ №8 и №25, лицея №2 и морского кадетского класса школы Чемодановки продемонстрировали элементы групповой и индивидуальной строевой подготовки и умение работать в команде.

В младшей группе первое место занял отряд 4 класса школы № 8, второе — команда лицея №2, а третье — второклассники школы №8.

Лучшими в старшей группе стали ученики чемодановской школы. Им уступили ученики лицея №2 и школы №25 Пензы, заняв второе и третье места соответственно.