Елена Краличкина сменила Юлию Петрову на посту главы пензенского совета женщин Общество

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Директор лицея №55 Елена Краличкина избрана новым председателем совета женщин при главе города Пензы в ходе заседания, состоявшегося в среду, 15 февраля.

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Ее кандидатуру предложил глава города Валерий Савельев.

«Это опытный, творчески подходящий к любой работе руководитель. Уверен, что ее навыки работы в образовательном учреждении послужат отличным подспорьем и на новом посту», — отметил он.

В итоге предложенная кандидатура была поддержана единогласно.

Обращаясь к собравшимся, Елена Краличкина поблагодарила всех за оказанное доверие.

«Я искренне рассчитываю на ваше активное участие в совете, поддержку и помощь», — сказала она.

Как сообщает пресс-служба гордумы, также в ходе заседания в состав совета были приняты новые члены.

До настоящего времени совет женщин при главе города Пензы возглавляла заместитель начальника управления ЗАГС региона Юлия Петрова, которая была избрана на этот пост 23 сентября 2015 года.