В Пензе бизнесмен заплатит покупателю более 160 тыс. рублей за вылезший из куртки пух Общество

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда Пензы, которым частично удовлетворены требования покупателя о взыскании денег с предпринимателя за зимнюю куртку, из которой начал лезть пух.

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«В октябре 2015 года в одном из торговых центров мужчина приобрел для своей супруги пуховик за 48 тыс. 420 рублей. При покупке товара продавец объяснила, что куртка-пальто имеет утепляющий наполнитель — пух, а товар соответствует всем стандартам. Однако через некоторое время на поверхности подкладки и верха куртки стал появляться пух. Он прилипал к верхней одежде и создавал неэстетичный вид», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что согласно акту экспертного исследования куртка имеет дефекты в виде миграции утепляющего наполнителя и неотрезанных концов нитей, которые носят производственный характер.

«В добровольном порядке ответчик не удовлетворил претензию истца. В итоге мужчина попросил суд взыскать с индивидуального предпринимателя деньги, уплаченные за товар, пени, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе разбирательства по ходатайству представителя ответчика была проведена товароведческая экспертиза в Москве, которая подтвердила, что дефекты являются производственными.

Наталья Быченкова пояснила, что в пользу истца будет взыскана стоимость куртки, неустойка — более 90 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 500 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований — более 24 тыс. рублей и судебные расходы.

«Решение вступило в законную силу», — подчеркнула пресс-секретарь облсуда.