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В Пензе бизнесмен заплатит покупателю более 160 тыс. рублей за вылезший из куртки пух

11:22 | 16.02.2017 | Общество

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Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Первомайского районного суда Пензы, которым частично удовлетворены требования покупателя о взыскании денег с предпринимателя за зимнюю куртку, из которой начал лезть пух.

В Пензе бизнесмен заплатит покупателю более 160 тыс. рублей за вылезший из куртки пух

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В октябре 2015 года в одном из торговых центров мужчина приобрел для своей супруги пуховик за 48 тыс. 420 рублей. При покупке товара продавец объяснила, что куртка-пальто имеет утепляющий наполнитель — пух, а товар соответствует всем стандартам. Однако через некоторое время на поверхности подкладки и верха куртки стал появляться пух. Он прилипал к верхней одежде и создавал неэстетичный вид», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что согласно акту экспертного исследования куртка имеет дефекты в виде миграции утепляющего наполнителя и неотрезанных концов нитей, которые носят производственный характер.

«В добровольном порядке ответчик не удовлетворил претензию истца. В итоге мужчина попросил суд взыскать с индивидуального предпринимателя деньги, уплаченные за товар, пени, штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, в ходе разбирательства по ходатайству представителя ответчика была проведена товароведческая экспертиза в Москве, которая подтвердила, что дефекты являются производственными.

Наталья Быченкова пояснила, что в пользу истца будет взыскана стоимость куртки, неустойка — более 90 тыс. рублей, компенсация морального вреда — 500 рублей, штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований — более 24 тыс. рублей и судебные расходы.

«Решение вступило в законную силу», — подчеркнула пресс-секретарь облсуда.
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