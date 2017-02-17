Федор Конюхов стал почетным гражданином села Загоскино Общество

Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин села Загоскино» присвоено известному российскому путешественнику, писателю, художнику, священнику Федору Конюхову. Соответствующее решение принято комитетом местного самоуправления Ермоловского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

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«10 лет назад — 3 февраля 2007 года — знаменитый путешественник Федор Конюхов подарил Пензенскому краю мемориальную доску в честь русского морского офицера и путешественника, исследовавшего Аляску, Лаврентия Алексеевича Загоскина, причем сам оплатил все работы. В 117-ю годовщину со дня смерти великого путешественника-полярника доска была установлена на здании школы в Загоскино», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения «Единой России», комментируя связь всемирно известного путешественника с селом в Пензенской области.

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Федор Конюхов является почетным жителем Находки, поселка Бергин, Миасса, а также итальянского города Терни.

Село Загоскино расположено в 30 км от Пензы на правом берегу реки Пензы. Основано в начале XVIII века. Названо по фамилии одного из бывших владельцев.

На территории села находится памятник архитектуры начала XIX века — двухэтажная кирпичная помещичья усадьба, остатки парка и сада. В 1,5 км к югу — курган эпохи бронзы.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Ермоловского сельсовета, численность населения в 1998 году составляла 799 жителей.