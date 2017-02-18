На федеральных трассах в Пензенской области количество ДТП снизилось на 6% Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Количество дорожно-транспортных происшествий на автодорогах федерального значения в Пензенской области в 2016 году составило 369 аварий, что на 23, или на 6% меньше, чем в прошлом году.

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Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», число погибших в ДТП снизилось на 12%.

В январе 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество дорожных происшествий сократилось на 41%, число погибших — на 40%, пострадавших — на 25%.

Уменьшению количества ДТП способствовала ликвидация шести очагов аварийности из 11 зафиксированных на трассах М5 «Урал», Р208 «Тамбов — Пенза», Р158 «Нижний Новгород — Арзамас — Саранск — Пенза — Саратов».

Также оборудованы автономными осветительными системами три нерегулируемых пешеходных перехода на трассе М5 «Урал» в районе Мокшана и Чемодановки.

Кроме того, в Пензенском и Малосердобинском районах на трассе Р158 установлены системы освещения на трех остановках общественного транспорта и расположенных рядом с ними нерегулируемых пешеходных переходах, которые питаются за счет ветро-солнечных электростанций.

Для исключения ДТП с выездами на встречную полосу выполнены работы по установке тросового ограждения в Городищенском районе общей протяженностью почти 9 км.

Помимо этого, в населенных пунктах нанесена горизонтальная желто-белая разметка, поэтапно проводится работа по замене старых дорожных знаков «Пешеходный переход» на новые флуоресцентные конструкции с высокой отражающей способностью.