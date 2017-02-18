В Пензе во второй раз отметили День российских студотрядов Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню российских студенческих отрядов, прошли в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в минувшую пятницу, 17 февраля.

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В рамках мероприятия в холле учреждения была организована выставка-презентация студенческих отрядов «Сегодня строим завтра на земле!», круглый стол активистов РСО по актуальным вопросам деятельности студотрядов, танцевальный флешмоб и концерт.

Также молодые люди устроили спевку, в рамках которой исполнили известные студотрядовские песни.

Торжественный концерт начался с выхода флагоносцев, которых участники студотрядов встречали бурными аплодисментами.

Обращаясь к собравшимся, депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна обратила внимание на достаточно низкую температуру в зале.

«Я подумала, что ребята сейчас замерзнут. Но когда я посмотрела на ваши бойцовки, […] когда я посмотрела, как вы горячо приветствуете флаги ваших отрядов, я поняла, что люди, которые собрались сегодня здесь, […] в своей жизни уже видели очень многое, еще очень многое увидите. У вас горячие сердца, которые на самом деле любят родной край, любят Пензенскую область, любят нашу великую страну», — сказала она.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков подчеркнул, что труд студенческих отрядов является одной из ярких граней молодежной политки.

«Конечно, не пропадет это время даром. Сегодня, общаясь с ветеранами студенческого движения, трудовых отрядов, вы, наверное, поняли, что сегодня, сейчас у вас закладываются те качества, которыми гордимся мы в наших ветеранах», — отметил глава Минобразования региона.

Также в ходе концерта были награждены наиболее активные представители движения Российских студенческих отрядов. Среди награжденных — фотокорреспондент ИА «PenzaNews», член правления пензенского реготделения РСО Максим Костюшин. Он удостоен благодарственного письма главы администрации Пензы Виктора Кувайцева.

После официальной части студенческие отряды продемонстрировали творческие номера. Кроме того, на сцену вышли представители пилотных школ Российского движения школьников.

Завершила концерт песня «Мы лучшее движение страны», которая была написана бойцами пензенских студотрядов.