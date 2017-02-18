Захар Прилепин не считает себя кумиром для заманивания пушечного мяса на Донбасс Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Известный российский писатель Захар Прилепин назвал чушью активно пропагандируемое украинскими СМИ утверждение о том, что он является новым кумиром для заманивания пушечного мяса на Донбасс, пришедшим на замену двум недавно убитым Героям ДНР — Арсену Павлову и Михаилу Толстых, больше известным как Моторола и Гиви.

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«Истерия о том, что Прилепин загоняет пушечное мясо [на Донбасс], вообще не имеет никакого отношения к действительности — просто чушь и блажь», — сказал он во время общения со зрителями в ходе своего творческого вечера, состоявшегося во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 18 февраля.

По мнению писателя, подобные умозаключения являются конспирологией.

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«Я там давно, во-первых, работаю, а, во-вторых, в добровольцах никто не нуждается на Донбассе. Там полный состав во всех батальонах, и еще очередь из желающих туда попасть», — подчеркнул Захар Прилепин.

Он также не исключил, что со временем уедет из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Я даже скрывать не буду: если эту ситуацию заморозят, и она останется в том же самом виде, и надежд на то, что она будет видоизменяться, не будет, я, конечно, не буду всю жизнь служить в армии ДНР», — сказал писатель, уточнив при этом, что сейчас считает своим долгом находиться там.

В ходе общения со зрителями он сообщил, что мечтает установить памятник Мотороле в Славянске.