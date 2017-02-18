Донбасс не сдадут, вопрос лишь в величине его территории — Захар Прилепин Общество

Пенза, 18 февраля 2017. PenzaNews. Известный российский писатель Захар Прилепин, который является советником главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР, заявил, что Донбасс, где продолжается противостояние вооруженных сил Украины и ополченцев, не будет сдан.

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«Вопрос лишь в том, насколько велика будет территория Донбасса», — сказал он во время общения со зрителями в ходе своего творческого вечера, состоявшегося во дворце культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе в субботу, 18 февраля.

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Он предположил, что обстановка не изменится, пока не будет скорректирована политика Украины.

«Прямо говоря, до тех пор, пока в Киеве не сменится власть, ситуация неисправима. А как Киев сменит власть? Сами подумайте — крайне сложная, многовекторная, многоходовая схема. Надеюсь, что над ней так или иначе работают», — сказал Захар Прилепин.

Писатель выразил уверенность в том, что объявление полномасштабной войны является абсурдом.

«Я сейчас сиюминутных, скорейших решений пока вижу», — констатировал он.