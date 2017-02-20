Губернатор вновь потребовал заняться подсветкой зданий в центре Пензы Общество

Пенза, 20 февраля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев в очередной раз призвал заняться архитектурной подсветкой зданий в центре Пензы.

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«По подсветке я поручение давал, не вижу движения вперед», — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве в понедельник, 20 февраля.

Глава региона также потребовал составить список домов, которые нуждаются в ремонте.

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«Не просто приведем в порядок крышу, фасад, а сделаем так, чтобы это было красиво. Вот сейчас Калининград готовится к чемпионату мира по футболу. […] Они взяли несколько домов в центре и их капитально отремонтировали. Этого ремонта хватит лет на 30–40. […] Где предложения по ремонту?» — поинтересовался Иван Белозерцев у чиновников.

Он добавил, что выделяемые на благоустройство денежные средства необходимо расходовать эффективно.

«Меняться должно. Вот убираем рекламу в центре города — молодцы, за это спасибо. Убираем ларьки, которые стоят на красной линии, предлагая предпринимателям другие места, чтобы не рушить бизнес, […] люди говорят что это правильно, это хорошо», — сказал губернатор.