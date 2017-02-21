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В Пензе ФАС предупредила производителя масла о недопустимости недобросовестной конкуренции

08:35 | 21.02.2017 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области предупредило индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в селе Старая Каменка, о недопустимости недобросовестной конкуренции, которая выразилась в указании недостоверных сведений о качестве масла на упаковке.

В Пензе ФАС предупредила производителя масла о недопустимости недобросовестной конкуренции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации, поступившей из управления Роспотребнадзора по Пензенской области, предприниматель производил продукцию под названием «Масло сладкосливочное несоленое «Крестьянское», не соответствующее нормативным актам Российской Федерации, а также заявленному на упаковке ГОСТ 32261-2013», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФАС России.

В ведомстве уточнили, что предприниматель может отвлекать покупателей от продукции добросовестных производителей тем, что не представляет правдивую информацию в отношении своего товара и дезинформирует о реальном положении на рынке.

«Таким образом, в действиях предпринимателя усматриваются признаки недобросовестной конкуренции и нарушения п. 1 ст. 14.2 закона «О защите конкуренции», выразившиеся во введении в заблуждение относительно названия и качественных характеристик производимого и реализованного им продукта», — добавили в пресс-службе.

В управлении добавили, что предприниматель обязан до 20 марта устранить все выявленные нарушения.

«В случае невыполнения предупреждения, в отношении предпринимателя будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», — резюмировали в управлении ФАС России по Пензенской области.
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