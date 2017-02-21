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Два проекта школьников из Заречного отправят на областной конкурс «Я гражданин России»

14:25 | 21.02.2017 | Общество

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Заречный, 21 февраля 2017. PenzaNews. Два проекта воспитанников дворца творчества детей и молодежи Заречного Пензенской области, признанные лучшими на городском этапе XVII всероссийской акции «Я гражданин России», будут отправлены для участия в заочном этапе конкурса на региональном уровне.

Два проекта школьников из Заречного отправят на областной конкурс «Я гражданин России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Один из них посвящен фестивалю молодежного творчества «Коммуна», другой называется «Лохматый друг» и направлен на оказание помощи зареченскому центру стерилизации и социальной адаптации безнадзорных животных.

Второе место по решению жюри было разделено между двумя проектами учеников школы №225 — «Зажигай» и «Мы вместе».

В рамках первого подростки организовали открытый конкурс талантов, к участию в котором были приглашены как ученики их школы, так и представители других образовательных организаций города.

В ходе второго проекта была проведена благотворительная ярмарка и концерт для сбора средств на лечение одного из учеников.

Победители получили в подарок денежные сертификаты на 1,5 тыс. рублей, а призеры — на 1 тыс. рублей, сообщает управление общественных связей Заречного.
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