В Вадинском районе 10 организаций не подавали сведения о вакансиях Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Прокурор Вадинского района Пензенской области направил представления руководителям 10 организаций, которые не предоставляли в центр занятости населения сведения о наличии свободных рабочих мест.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, среди нарушителей числятся такие компании, как «Хлеб», «СПО «Котельское», «Большая Лука», «Квадратный метр», «Волна», «Вадинское лесное хозяйство», «Заря», а также МУП «Керенское коммунальное хозяйство», потребительское общество «Вадинское» и районная станция по борьбе с болезнями животных.

«В настоящее время рассмотрено пять представлений, привлечено к дисциплинарной ответственности пять работников этих организаций. Необходимые сведения направлены в районную службу занятости населения», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что оставшиеся представления находятся на рассмотрении.