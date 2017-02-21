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Под Пензой отработали действия в случае паводка

16:09 | 21.02.2017 | Общество

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Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области, а также представители различных ведомств приняли участие в комплексной тренировке по предотвращению возможных последствий паводка, которая прошла в городе «Спутник» во вторник, 21 февраля.

Под Пензой отработали действия в случае паводка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно вводной, в результате повышения среднесуточной температуры произошло интенсивное снеготаяние и резкий подъем уровня воды на реке Суре. В результате в зону подтопления попало 1 тыс. 600 домов с населением 4 тыс. человек, из которых 350 — дети. Затоплены и размыты оказались 7 км дорог местного значения, а из-за подмыва 8 опор линий электропередач населенный пункт остался без электроэнергии. При этом вода продолжает активно прибывать.

Замысел действий был утвержден решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области.

В рамках тренировки была проведена разведка зоны ЧС, а также оценен масштаб происшествия. После этого были организованы аварийно-спасательные работы, эвакуация населения и животных, оказание медицинской помощи пострадавшим.

Кроме того, были отработаны действия, необходимые для предотвращения воздействия вторичных факторов ЧС.

Также проводилась проверка возможности информирования населения о произошедшей чрезвычайной ситуации, работе телефона горячей линии, ходе спасательных работ и предварительных сроках их завершения.

Всего в тренировке были задействованы 293 человека и 113 единиц техники, в том числе 24 плавсредства, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.
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