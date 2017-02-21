В план Поискового движения России включено шесть мероприятий пензенских отрядов Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Шесть мероприятий пензенских отрядов, среди которых «Поиск-вездеход», «Росгосстрах», «Сапсан» и отряд филиала ПАО «МРСК Волги» – «Пензаэнерго», включено в федеральный план проведения работ Поискового движения России на 2017 год.

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Так, в нем числится экспедиция по местам боев 202-й стрелковой дивизии в Демянский район Новгородской области, которая пройдет с 30 апреля по 9 мая.

Кроме того, поисковики отправятся в Росславльский район Смоленской области по боевым местам 354-й пензенской стрелковой дивизии в апреле и мае.

Также представители региона примут участие в экспедициях в Верхнесадовском муниципальном округе Нахимовского района города Севастополь, которые пройдут с 14 по 24 июля.

Помимо этого, в июле–августе пензенские поисковики примут участие в учебно-тренировочной «Вахте памяти – 2017» в Смоленской области, в военно-историческом лагере «Поисковый фронт» в Калужской области, а также в разведывательной полевой экспедиции в Новгородской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на этот год намечена также традиционная экспедиция в Белоруссию по местам боев 61-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Пензенской области.