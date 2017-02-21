В пензенском зоопарке отметят день рождения бурых медведей Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Праздник по случаю дня рождения бурых медведей — братьев Матвея и Захара — пройдет в пензенском зоопарке в предстоящую субботу, 25 февраля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В этот день будет организовано показательное кормление питомцев и небольшая лекция о них.

При этом ровно четыре года медведям исполнилось еще на прошлой неделе. Они появились на свет 14 февраля 2013 года.

В конце мая того же года питомцев перевели в открытый вольер, специально обустроенный для них специалистами пензенского зоопарка.

Братья отличались друг от друга уже в первые месяцы жизни. Матвей был крупнее Захара и вел себя всегда более самостоятельно и активно.

Сейчас отличить молодых медведей, которые очень любят играть друг с другом, можно по окрасу: на шее у Матвея есть белое пятно.