В Пензе открыт консультационный кабинет для инвалидов по вопросам занятости Общество

Пенза, 21 февраля 2017. PenzaNews. Консультационный кабинет для инвалидов начал работу в центре занятости населения Пензы во вторник, 21 февраля.

Фото: Trud.pnzreg.ru

Первым его посетителем стал молодой человек, которому специалисты оказали помощь в трудоустройстве. Они подобрали для него варианты подходящей работы, рассказали об алгоритме поступления в кадровый резерв органов исполнительных власти Пензенской области и необходимом пакете документов.

В ходе встречи посетитель консультационного кабинета получил направления на работу в два учреждения: государственный архив Пензенской области и ООО «Зерновая компания». Там для него доступны вакансии архивиста и бухгалтера.

Специалисты центра занятости намерены сопровождать соискателя до момента заключения с ним трудового договора, а также курировать его после трудоустройства.

Первоочередной задачей консультационного кабинета для инвалидов является индивидуальное оказание полного спектра информационных услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального Минтруда.