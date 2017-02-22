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В Пензе на школе №46 намечено открыть мемориальную доску погибшему в Сирии военному

16:25 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Мемориальную доску уроженцу Пензы Павлу Казаченкову, который геройски погиб при выполнении боевого задания в Сирии, планируется открыть на здании кадетской школы №46, где он учился. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил атаман пензенского союза казаков, казачий полковник Евгений Пучков в среду, 22 февраля.

В Пензе на школе №46 намечено открыть мемориальную доску погибшему в Сирии военному

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, идея увековечить память военнослужащего возникла сразу же после того, как стало известно о его гибели.

«Мы заказали гранит в Петрозаводске через казаков, которые там живут. […] Сроки [установки] не от нас зависят — как все согласования пройдут», — отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония прощания с 31-летним Павлом Казаченковым состоялась в Пензе 19 февраля.

По имеющейся информации, он погиб во время выполнения боевого задания рядом с Пальмирой, где российские военнослужащие должны были ликвидировать представителей террористической группировки ИГИЛ [в арабском варианте — ДАИШ, деятельность запрещена в России]. Спецгруппа подорвалась на установленном бандитами фугасе.
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