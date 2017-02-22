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В Пензенской области «21-я кнопка» будет закреплена за «Экспрессом»

16:50 | 22.02.2017 | Общество

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Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию под председательством руководителя Роскомнадзора Александра Жарова определила, что обязательным общедоступным телеканалом в Пензенской области будет «Экспресс». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

В Пензенской области «21-я кнопка» будет закреплена за «Экспрессом»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заседание ФКК, на котором рассматривались заявки из Приволжского федерального округа, состоялось в среду, 22 февраля.

В работе комиссии принял участие заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин.

Собравшиеся рассмотрели три заявления от лицензиатов-вещателей — от муниципального унитарного предприятия «Аналитический региональный центр информационных систем Пензы» (телеканал «ТВ-Пенза»), ЗАО «Телерадиокомпания «Наш дом» (телеканал «Наш дом») и ООО «Фирма «Экспресс» (телеканал «Экспресс»). В итоге выбор был сделан в пользу последнего.

Региональный общедоступный канал выбирается в каждом субъекте России из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75% программ национального производства и транслируется на территории проживания не менее 50% населения.

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В настоящее время операторы кабельного телевидения обязаны бесплатно транслировать 20 каналов, входящих в первый и второй цифровые мультиплексы.

После выбора общедоступного телеканала за ним закрепляется так называемая «21-я кнопка»: при настройке телевизора, подключенного к кабельной сети, этот канал будет идти сразу после 20 федеральных телеканалов, входящих в цифровые мультиплексы.

Как ожидается, это повысит статус региональных СМИ и даст социально значимый эффект.
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