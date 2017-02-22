Договор на проектно-сметную документацию по «Романтику» намечено заключить в марте Общество

Пенза, 22 февраля 2017. PenzaNews. Договор на разработку проектно-сметной документации на ремонт и благоустройство детского лагеря «Романтик» в Пензе планируется заключить к концу марта 2017 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы планируем где-то в конце марта выйти на заключение договора на разработку ПСД», — сообщила начальник социального управления города Ирина Федонина в ходе 31-й очередной сессии пензенской гордумы в среду, 22 февраля.

По ее словам, информация об отборе исполнителя была размещена на официальном портале госзакупок в минувший понедельник, 20 февраля.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 5 ноября 2016 года лагерь «Романтик» посетил мэр Пензы Виктор Кувайцев. Тогда, информируя главу городской администрации о положении дел, Ирина Федонина пояснила, что ежегодно в летний период здесь проходят социальную реабилитацию и отдыхают 300 несовершеннолетних — проводится две смены по 150 детей.

На территории лагеря находятся три корпуса, один из которых в аварийном состоянии.

По итогам выезда на место Виктор Кувайцев поручил просчитать, какая сумма необходима на приведение лагеря в соответствующий вид.